Кремль изложил свою позицию по вступлению Украины в Евросоюз и в НАТО

Украина имеет суверенное право решать, вступать ли ей в Европейский Союз, и Москва не намерена диктовать Киеву, как ему следует подходить к этому вопросу. По НАТО позиция другая.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На вопрос о вступлении Украины в Европейский Союз, пресс-секретарь Владимира Путина ответил: "Это суверенное право любой страны".

"Мы говорим об интеграции, об экономических интеграционных процессах. И здесь, конечно, никто ничего не может диктовать ни одной стране, и мы этого делать не собираемся", - заявил Песков.

Однако Песков добавил, что позиция России в вопросе присоединения Украины к военным союзам иная.

"Конечно, по вопросам безопасности, связанным с обороной или военными союзами, существует совершенно иная позиция", - сказал он.

Позиция украинцев

Напомним, по данным опроса КМИС, абсолютное большинство украинцев хотели бы видеть страну и в ЕС, и в НАТО. Однако вступление в оборонный альянс является более приоритетным.

По данным опроса, 90% украинцев хотят видеть Украину в составе ЕС, а 84% хотят видеть Украину в составе НАТО.

В случае проведения референдума по вступлению в ЕС 68% среди всех украинцев готовы прийти на избирательные участки и отдать голос "за". В случае проведения референдума по НАТО - также 68%. Проголосовали бы против - соответственно, 9% и 10%.

При этом больше украинцев хотят прежде всего видеть Украину в НАТО (46%), чем в ЕС (22%).