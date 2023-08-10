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Кремль відрізає росіян від інформації про війну, відключаючи VPN, - британська розвідка

Фото: VPN обмежують у Росії, щоб приховати правду про війну (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кремль намагається посилити цензуру, обмежуючи доступ жителів Росії до віртуальних приватних мереж (VPN). Таким чином, російська влада хоче позбавити громадян доступу до об'єктивних міжнародних джерел новин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, за останній тиждень російська влада активізувала свої постійні зусилля щодо порушення доступу громадян Росії до VPN. Згідно з повідомленнями, багато найпопулярніших VPN перестали використовуватися в деяких регіонах Росії.

Віртуальні приватні мережі дозволяють користувачам заплутати свій доступ до Інтернету, зберегти конфіденційність та обійти державну цензуру.

За даними британської розвідки, VPN надзвичайно популярні у Росії, незважаючи на те, що вони заборонені з 2017 року. Вони дозволяють користувачам отримувати доступ до об'єктивних міжнародних джерел новин, зокрема, про війну в Україні.

"Віртуальні приватні мережі, ймовірно, являють собою найбільшу вразливість у спробах російської держави встановити всеосяжний контроль над внутрішньою інформацією. Крім збільшення технічних збоїв, російська держава також почала громадську інформаційну кампанію, намагаючись налякати громадян, щоб вони уникали VPN, заявляючи, свої особисті дані", - зазначають у Міноборони Британії.

Що таке VPN

VPN (Virtual Private Network) – це віртуальна приватна мережа, яка забезпечує шифрування трафіку між клієнтом та VPN-сервером та зміну IP-адреси. При підключенні до VPN створюється захищений канал між комп'ютером користувача та сервером VPN. Дані в ньому надійно зашифровані: ваш інтернет-провайдер не дізнається про вашу локацію та веб-ресурсів, які ви відвідали.

За даними опитувань незалежного "Левада-центру", підтримка війни з Україною не змінюється з лютого 2022 року. У липні війну схвалювали 75% респондентів. При цьому 60% населення вважають війну успішною.

 

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