Кремль відреагував на заяву Трампа про ядерні підводні човни

Росія не хоче втягуватися в ядерну полеміку. Москва не зацікавлена в нагнітанні ситуації.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
"У цьому випадку, очевидно, що американські підводні човни і так перебувають на бойовому чергуванні. Це постійний процес. Це перше", - сказав Пєсков, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа про відправлення атомних підводних човнів ближче до Росії.
Представник Кремля заявив, що Москва не зацікавлена в нагнітанні ситуації і не хоче ставати учасником подібних риторичних баталій.
"Загалом, звичайно, у таку полеміку не хотілося б ніяк втягуватися і не хотілося б це ніяк коментувати. Ми дуже акуратно ставимося до будь-яких заяв, пов'язаних із ядерною проблематикою", - додав він.
Пєсков запевнив, що РФ нібито займає "відповідальну позицію" в питаннях, що стосуються ядерної зброї та нерозповсюдження.
"Позиція президента Путіна прекрасно відома. Росія дуже уважно ставиться до тематики ядерного нерозповсюдження. Ми вважаємо, що всі повинні бути вельми і вельми акуратні з ядерною риторикою", - додав він.
Нагадаємо, Дональд Трамп 1 серпня розпорядився перекинути два атомні підводні човни ближче до РФ. Таким чином він відреагував на натяки колишнього президента Росії Дмитра Медведєва про застосування ядерної зброї. Також він заявив, що Сполучені Штати готові до ядерної війни з Росією.
Журналісти 3 серпня уточнили у президента США, чи розміщені два атомні підводні човни ближче Росії. "Атомні підводні човни, які раніше було доручено спрямувати в бік Росії, вже перебувають там, де їм і місце", - сказав Трамп.