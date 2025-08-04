Кремль відреагував на заяву Трампа про ядерні підводні човни

"У цьому випадку, очевидно, що американські підводні човни і так перебувають на бойовому чергуванні. Це постійний процес. Це перше", - сказав Пєсков, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа про відправлення атомних підводних човнів ближче до Росії.

Представник Кремля заявив, що Москва не зацікавлена в нагнітанні ситуації і не хоче ставати учасником подібних риторичних баталій.

"Загалом, звичайно, у таку полеміку не хотілося б ніяк втягуватися і не хотілося б це ніяк коментувати. Ми дуже акуратно ставимося до будь-яких заяв, пов'язаних із ядерною проблематикою", - додав він.

Пєсков запевнив, що РФ нібито займає "відповідальну позицію" в питаннях, що стосуються ядерної зброї та нерозповсюдження.

"Позиція президента Путіна прекрасно відома. Росія дуже уважно ставиться до тематики ядерного нерозповсюдження. Ми вважаємо, що всі повинні бути вельми і вельми акуратні з ядерною риторикою", - додав він.