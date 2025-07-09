Кремль відреагував на скандальний аудіозапис Трампа з погрозою "бомбардувати Москву"

Журналіст зауважила, що наразі в інтернеті з посиланням на аудіорозмову всі стверджують, що Трамп нібито погрожував російському диктатору Володимиру Путіну і лідеру Китаю Сі Цзіньпіну розбомбити Москву і Пекін у разі бойових дій в Україні й на Тайвані.

Вона уточнила в Пєскова, чи міг би він підтвердити, що така розмова була, і якщо так, то коли, і як в цілому оцінюють подібний злив, по суті, приватної розмови в ЗМІ.

На що прессекретар російського диктатора заявив що він не може ні підтвердити, ні спростувати дану заяву.

"Дивіться, ви просите мене підтвердити, чи був виступ Трампа в Америці, коли він нібито розмовляв з якимись донорами в 2024 році. Але, як мінімум, це не зовсім коректно. Я не можу це при всьому бажанні підтвердити або спростувати. Йдеться про виступ Трампа у 2024 році в Америці. Я працюю в Росії, слава Богу", - заявив він.

Після цього Пєсков спробував виставити даний аудіозапис фейком.

"Чи є це фейком чи ні, ми теж не знаємо. Зараз дуже багато фейків. Часто фейків набагато більше, ніж правдивої інформації. І ми завжди виходимо з цього, коли аналізуємо ті чи інші новини", - сказав він.

Проте журналіст уточнила, що питання насправді стосувалось того, чи правда Трамп таке говорив Путіну, і коли це було, якщо було.

"Тут важко сказати. Річ у тому, що тоді не було телефонних розмов. Адже мова йде, наскільки я розумію, про період, коли Трамп ще не був президентом Сполучених Штатів. Тому тут я вам рекомендую все-таки адресувати ваші питання до Білого Дому", - сказав Пєсков.