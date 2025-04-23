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Кремль відмовився видати Асада в обмін на збереження військової присутності у Сирії

Фото: колишній диктатор Сирії Башар аль-Асад та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сирійська влада офіційно просила Кремль видати диктатора Башара Асада після його втечі до Росії. Проте Москва відмовила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву тимчасового президента Сирії Ахмеда аш-Шара в інтерв'ю The New York Times.

За словами аш-Шараа, у січні цього року сирійські офіційні особи попросили Кремль видати Асада як умову для збереження військової присутності Росії в Сирії. Однак, як виявилось, російські офіційні особи відхилили цей запит

Це стало першим визнанням публічної відповіді Російської Федерації щодо цього питання.

Однак, як пише видання, сирійська влада, схоже, все ж відкрита до переговорів із Кремлем.

"Росія є постійним членом Ради Безпеки. Зброя Сирії повністю російська. Є багато продовольчих та енергетичних угод, на які Сирія покладалася протягом багатьох років. Ми повинні взяти до уваги ці сирійські інтереси", - сказав аш-Шараа. 

Падіння режиму Асада

Нагадаємо, наприкінці минулого року сирійські повстанці повалили режим Башара Асада в Сирії. Урядові війська не чинили значного опору опозиційним силам. А сам Асад втік до Росії.

На тлі подій у Сирії Москва почала виводити свої кораблі з морських баз, а також перекидати залишки озброєння з баз. В Україні наголосили, що крах режиму Асада вдарив по РФ, оскільки Сирія була одним з союзників Москви протягом довгого періоду.

Детально про те, чому режим Асада зазнав невдачі, можна дізнатись в Сирії - у матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяБашар АсадВійна в Сирії