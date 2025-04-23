Кремль відмовився видати Асада в обмін на збереження військової присутності у Сирії

За словами аш-Шараа, у січні цього року сирійські офіційні особи попросили Кремль видати Асада як умову для збереження військової присутності Росії в Сирії. Однак, як виявилось, російські офіційні особи відхилили цей запит

Це стало першим визнанням публічної відповіді Російської Федерації щодо цього питання.

Однак, як пише видання, сирійська влада, схоже, все ж відкрита до переговорів із Кремлем.

"Росія є постійним членом Ради Безпеки. Зброя Сирії повністю російська. Є багато продовольчих та енергетичних угод, на які Сирія покладалася протягом багатьох років. Ми повинні взяти до уваги ці сирійські інтереси", - сказав аш-Шараа.