Кремль відмовився видати Асада в обмін на збереження військової присутності у Сирії

Сирійська влада офіційно просила Кремль видати диктатора Башара Асада після його втечі до Росії. Проте Москва відмовила.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву тимчасового президента Сирії Ахмеда аш-Шара в інтерв'ю The New York Times.
За словами аш-Шараа, у січні цього року сирійські офіційні особи попросили Кремль видати Асада як умову для збереження військової присутності Росії в Сирії. Однак, як виявилось, російські офіційні особи відхилили цей запит
Це стало першим визнанням публічної відповіді Російської Федерації щодо цього питання.
Однак, як пише видання, сирійська влада, схоже, все ж відкрита до переговорів із Кремлем.
"Росія є постійним членом Ради Безпеки. Зброя Сирії повністю російська. Є багато продовольчих та енергетичних угод, на які Сирія покладалася протягом багатьох років. Ми повинні взяти до уваги ці сирійські інтереси", - сказав аш-Шараа.
Нагадаємо, наприкінці минулого року сирійські повстанці повалили режим Башара Асада в Сирії. Урядові війська не чинили значного опору опозиційним силам. А сам Асад втік до Росії.
На тлі подій у Сирії Москва почала виводити свої кораблі з морських баз, а також перекидати залишки озброєння з баз. В Україні наголосили, що крах режиму Асада вдарив по РФ, оскільки Сирія була одним з союзників Москви протягом довгого періоду.
Детально про те, чому режим Асада зазнав невдачі, можна дізнатись в Сирії - у матеріалі РБК-Україна.
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