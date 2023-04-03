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Кремль відбирає паспорти у високопосадовців, щоб зупинити дезертирство

Автор: Олександр Білоус

Російські служби безпеки конфіскують закордонні паспорти високопосадовців та керівників державних компаній, щоб запобігти поїздкам за кордон, оскільки параноя щодо дезертирства поширюється у режимі Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Служби безпеки посилили вимоги до поїздок у держсекторі, вимагаючи здачі паспортів від деяких відомих діячів та колишніх чиновників, повідомили кілька людей, знайомих із цим питанням.

Посилення правил до норм радянської доби відображає глибоку підозру Кремля і ФСБ щодо лояльності російської громадянської еліти, багато з яких приватно виступають проти війни в Україні та незадоволені її впливом на їх спосіб життя.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що Росія посилила обмеження на виїзд за кордон для деяких, хто працює у "чутливих" сферах. "Для цього існують суворіші правила", - сказав він Financial Times.

"Десь вони формалізовані, а десь залежать від конкретного рішення про конкретних співробітників. З початком спецоперації цьому питанню стало приділятися більше уваги", - додав він.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, з початку російського вторгнення в Україну щодо російських державних службовців діють дедалі жорсткіші обмеження на поїздки за кордон. Заходи вжиті для запобігання втечі або дезертирства.

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