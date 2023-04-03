RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кремль отбирает паспорта у высокопоставленных чиновников, чтобы остановить дезертирство

Автор: Александр Белоус

Российские службы безопасности конфискуют заграничные паспорта высокопоставленных чиновников и руководителей государственных компаний, чтобы предотвратить поездки за границу, поскольку паранойя по поводу дезертирства распространяется по режиму Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Службы безопасности ужесточили требования к поездкам в госсекторе, требуя сдачи паспортов от некоторых видных деятелей и бывших чиновников, сообщили несколько человек, знакомых с этим вопросом.

Ужесточение правил до норм советской эпохи отражает глубокое подозрение Кремля и ФСБ в отношении лояльности российской гражданской элиты, многие из которых в частном порядке выступают против войны на Украине и недовольны ее влиянием на их образ жизни.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Россия ужесточила ограничения на выезд за границу для некоторых, кто работает в "чувствительных" сферах. "Для этого существуют более строгие правила", - сказал он Financial Times.

"Где-то они формализованы, а где-то зависят от конкретного решения о конкретных сотрудниках. С началом спецоперации этому вопросу стало уделяться больше внимания", - добавил он.

Напомним, по данным британской разведки, с начала российского вторжения в Украину в отношении российских государственных служащих действуют все более жесткие ограничения на поездки за границу. Меры предприняты для предотвращения бегства или дезертирства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКремль