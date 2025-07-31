Кремль видавив "Вагнер" із Малі та надіслав танки, - британська розвідка

Міноборони Росії замінило "Вагнер" у Малі

Як наголошується у зведенні, у червні 2025 року військове відомство РФ повністю вивело групу "Вагнер" із Малі та замінило її Африканським корпусом. Новий контингент становить близько 2 тисяч військовослужбовців, тоді як раніше на території країни діяло до 2,5 тисяч бойовиків Вагнера.

Одночасно з цим Росія перекинула понад 100 одиниць важкого озброєння. Включно з основними бойовими танками, РСЗВ і тактичними бомбардувальниками, що суттєво посилило російську військову присутність.

Як змінився підхід Кремля до ПВК

Після заколоту Вагнера в червні 2023 року влада Росії переглянула свою тактику. ПВК "Вагнера" з допоміжної сили МО РФ перетворилася на пряму загрозу режиму.

Відтоді Кремль прагне централізувати контроль над військовими операціями за кордоном. Незалежні приватні компанії розглядаються як потенційна загроза безпеці держави.

Посилення контролю та нова стратегія

Москва послідовно заміщує бойовиків "Вагнера" державними структурами. Це вже сталося в Сирії 2023 року, потім у Лівії 2024-го, а тепер і в Малі.

Така заміна дозволяє владі формалізувати міжнародні відносини у військовій сфері. І водночас знизити ризики повторення бунтів з боку приватних армій.

Де продовжує працювати група "Вагнер"

Незважаючи на втрати позицій, група "Вагнер" залишається активною в Центральноафриканській Республіці та Білорусі. У цих країнах, за даними розвідки, діє близько 2 тисяч і 300 бойовиків відповідно.

Це свідчить про збереження автономії групи в деяких регіонах. Однак масштаби та вплив групи "Вагнер" помітно скоротилися порівняно з 2022-2023 роками, зазначають у Міноборони Британії.