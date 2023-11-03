Кремль уникає покарань за погром в Дагестані через побоювання розпалу невдоволення, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інстиут вивчення війни (ISW).

Російські офіційні особи риторично сигналізували про підтримку боротьби з антисемітськими акціями після заворушень 29 жовтня, але, ймовірно, не змогли переконати національні та міжнародні групи у здатності Росії захистити євреїв у Росії.

Так, р ечниця Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Марія Захарова засудила попередження Ізраїлю щодо поїздок на Північний Кавказ як "антиросійські" дії та стверджувала, що російська влада на всіх рівнях достатньо приділила увагу подіям у Дагестані

Крім цього, російська влада в інших регіонах Північного Кавказу висловила занепокоєння щодо можливості подібних заворушень. Адміністрація міста Сунчжі в Республіці Інгушетія 1 листопада оголосила, що російська влада посилить охорону в аеропорту Магас після поширення чуток про прибуття літака, імовірно з Ізраїлю, в ніч на 1 листопада.

Російське державне видання "Известия" 1 листопада повідомило, що Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) затримала в Республіці Інгушетія невстановлену кількість чоловіків, які організовували демонстрацію в аеропорту "Магас" у ніч на 30 жовтня.

Ключові висновки:

Російські джерела стверджують, що українські війська 1 листопада завдали ракетного удару по штабу російського угруповання військ "Дніпро" в Херсонській області .

Українські війська нещодавно просунулися під Бахмут і 2 листопада продовжили наступальні дії на заході Запорізької області.

Відносно стриманою реакція російського інформаційного простору на інтерв’ю та нарис українського головнокомандувача генерала Валерія Залужного 1 листопада про поточну оперативну обстановку в Україні була.

Офіційні особи Південної Кореї повідомили, що Північна Корея, як повідомляється, збільшує свою зброю та боєприпаси до Росії та, як повідомляється, на сьогодні поставила понад мільйон артилерійських снарядів.

Повідомляється, що Wagner Group планує надати Хезболлі системи ППО Панцир-С1.

Чиновник російської Держдуми спробував спростувати поточні заяви про те, що Росгвардія структурно поглине приватну військову компанію "Група Вагнера", а не буде індивідуально набирати колишніх співробітників "Вагнера".

Вибрані російські мілблогери звинуватили чеченських чиновників і спецназ Ахмата в спробах очорнити і цензурувати військових блогерів, які критикували інтеграцію "Вагнера" в Росгвардію.

Російські чиновники, схоже, намагаються застосувати обмежені покарання за антисемітські заворушення 29 жовтня в Республіці Дагестан, які кілька російських чиновників і російські державні ЗМІ назвали "погромами".

Російська влада в інших регіонах Північного Кавказу висловила занепокоєння щодо можливості подібних заворушень.

Російські війська вели наступальні операції на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, на західному кордоні Донецько-східної Запорізької області, на заході Запорізької області та на окремих ділянках просунулися вперед.

Російські нерегулярні сили продовжують формувати нові штурмові загони та стимулюють вербування, пропонуючи новобранцям напівнезалежність від Міністерства оборони (МО) Росії.

Повідомляється, що останні російські обмеження на кордоні ускладнюють повернення українських дітей, примусово депортованих до Росії.

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