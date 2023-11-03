Кремль избегает наказаний за погром в Дагестане из-за опасений разгара недовольства, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Инстиут изучения войны (ISW).

Российские официальные лица риторически сигнализировали о поддержке борьбы с антисемитскими акциями после беспорядков 29 октября, но, по всей вероятности, не смогли убедить национальные и международные группы в способности России защитить евреев в России.

Так, пресс -секретарь Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова осудила предупреждение Израиля относительно поездок на Северный Кавказ как "антироссийские" действия и утверждала, что российские власти на всех уровнях достаточно уделили внимание событиям в Дагестане.

Кроме этого, российские власти в других регионах Северного Кавказа выразили обеспокоенность по поводу возможности подобных беспорядков. Администрация города Сунчжи в Республике Ингушетия 1 ноября объявила, что российские власти усилит охрану в аэропорту Магас после распространения слухов о прибытии самолета, предположительно из Израиля, в ночь на 1 ноября.

Российское государственное издание "Известия" 1 ноября сообщило, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала в Республике Ингушетия неустановленное количество мужчин, организовавших демонстрацию в аэропорту "Магас" в ночь на 30 октября.

Ключевые выводы:

Российские источники утверждают, что украинские войска 1 ноября нанесли ракетный удар по штабу российской группировки войск "Днепр" в Херсонской области.

Украинские войска недавно продвинулись под Бахмут и 2 ноября продолжили наступательные действия на западе Запорожской области.

Относительно сдержанной реакция российского информационного пространства на интервью и очерк украинского главнокомандующего генерала Валерия Залужного 1 ноября о текущей оперативной обстановке в Украине была.

Официальные лица Южной Кореи сообщили, что Северная Корея, как сообщается, увеличивает свое оружие и боеприпасы к России и, как сообщается, на сегодняшний день поставила более миллиона артиллерийских снарядов.

Сообщается, что Wagner Group планирует предоставить Хезболлу системы ПВО Панцирь-С1.

Чиновник российской Госдумы попытался опровергнуть текущие заявления о том, что Росгвардия структурно поглотит частную военную компанию "Группа Вагнера", а не будет индивидуально набирать бывших сотрудников "Вагнера".

Избранные российские милблогеры обвинили чеченских чиновников и спецназ Ахмата в попытках очернить и цензурировать военных блоггеров, критиковавших интеграцию "Вагнера" в Росгвардию.

Российские чиновники, похоже, пытаются применить ограниченные наказания за антисемитские беспорядки 29 октября в Республике Дагестан, несколько российских чиновников и российские государственные СМИ назвали "погромами".

Российские власти в других регионах Северного Кавказа выразили обеспокоенность по поводу возможности подобных беспорядков.

Российские войска вели наступательные операции на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, западнее и юго-западнее Донецка, на западной границе Донецко-восточной Запорожской области, на западе Запорожской области и на отдельных участках продвинулись вперед.

Российские нерегулярные силы продолжают формировать новые штурмовые отряды и стимулируют вербовку, предлагая новобранцам полунезависимость от Министерства обороны (МО) России.

Сообщается, что последние российские ограничения на границе затрудняют возврат украинских детей, принудительно депортированных в Россию.

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