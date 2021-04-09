Кремль об участии в выборах жителей Донбасса: двойное гражданство не будет помехой

В Кремле не считают помехой участие в выборах в Российской Федерации граждан Донбасса с двойным гражданством. В России считают, что такая ситуация не уникальна.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".
Так Песков ответил на вопрос о том, каким будет положение российских граждан, которые проживают на Донбассе после урегулирования конфликта.
"В разных регионах Украины живут граждане разных стран, которые имеют двойное гражданство. Вам об этом хорошо известно. Например, на западе Украины и так далее. Поэтому эта ситуация сама по себе не уникальная. В данном случае двойное гражданство не является помехой ни для чего", - сказал Песков.
Напомним, в апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям "Донецкой и Луганской народных республик".
Позже Кабинет министров Украины не признал законность выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО.
Ранее РБК-Украина писало, что оккупационные администрации РФ планируют открыть избирательные участки в оккупированной части Донецкой и Луганской областей для голосования в Госдуму РФ осенью 2021 года.