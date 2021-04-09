Кремль об участии в выборах жителей Донбасса: двойное гражданство не будет помехой

В Кремле не считают помехой участие в выборах в Российской Федерации граждан Донбасса с двойным гражданством . В России считают, что такая ситуация не уникальна.

Так Песков ответил на вопрос о том, каким будет положение российских граждан, которые проживают на Донбассе после урегулирования конфликта.

"В разных регионах Украины живут граждане разных стран, которые имеют двойное гражданство. Вам об этом хорошо известно. Например, на западе Украины и так далее. Поэтому эта ситуация сама по себе не уникальная. В данном случае двойное гражданство не является помехой ни для чего", - сказал Песков.