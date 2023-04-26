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Кремль створив паралельну реальність для росіян, - Україна в ООН

Фото: Україна в ООН заяивла, що Путін використовує інформацію як зброю (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Путінський режим від самого початку свого існування використовував інформацію в якості зброї.

Про це на сесії Комітету з інформації ООН заявив радник Постпредства України при цій організації Сергій Дворник, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Перетворення інформації на зброю та використання її з агресивною метою було цілеспрямованою стратегією путінського режиму від самого початку його існування. Почавши зі знищення незалежних ЗМІ та вбивств незалежних журналістів, Кремль створив інформаційну бульбашку з паралельною реальністю для мільйонів росіян", - заявив він.

В кінці-кінців, російське суспільство піддалось впливу влади і тепер сприймає антиукраїнські наративи як правду.

Нагадаємо, що російські окупанти поширили фейк про нібито існування "методички" для українських медіа щодо того, як висвітлювати ситуацію у Бахмуті.

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