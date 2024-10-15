Кремль створив альянс для постачання Путіну живої сили у війні проти України, - Подоляк

За словами Подоляка, у експертному коли почала поширюватись абревіатура CRINK. Нею позначають "стратегічний агресивний картель", до складу якого входять Росія, Іран і Північна Корея. А фактично і неформально - ще деякі країни з багатими ресурсами.

"Він (картель) постає як нова глобальна загроза для Заходу, якою в минулому були країни Осі та Варшавського договору. Війна в Україні виявила військову та промислову неспроможність РФ, змусивши співучасників надавати їй суттєву допомогу", - написав Подоляк.

На його думку, це згуртувало союз, який від створення регіональних загроз - Східна Європа, Близький Схід, Тихоокеанський регіон - перейшов до атак на світовий порядок.

"Колись узагалі немислимий, сьогодні такий напад наближується через обмін ракетними, авіаційними і підводними технологіями всередині CRINK," - вважає Подоляк.

Він також зауважив, що Україна, героїчно стримуючи РФ, не має ресурсів для протистояння цьому альянсу.

"За нас начебто західний світ, на папері потужніший за кожним параметром. Але CRINK просто швидший і цинічніший, насамперед швидший у перегонах сходинками ескалації та цинічний у свідомому знищені міжнародного права й обмежувальних конвенцій", - пише радник.

Зокрема, проблема у тому, за його словами, що протидія запізнюється і щоразу виявляється надто слабкою, заохочуючи противників до більш радикальних дій. Мова й про відсутність реакції на масові постачання "Шахедів" з Ірану, яка підштовхнула РФ до купівлі іранських балістичних ракет. Співпраця Росії з КНДР також безкарна, північнокорейці продають росіянам ракети, мільйони снарядів. А тепер і постачають диктатору Путіну живу силу.

"Очевидно, що Україна не дочекається відкриття союзниками "другого фронту". Але ми можемо розраховувати хоча б на посилення торговельних санкцій. Росія та Іран суттєво залежать від експорту енергоносіїв, деякі інші країни – від їх імпорту, і в цій битві можна перемогти, не зробивши жодного пострілу. Чого саме чекаємо?"- підкреслив Подоляк.

Військових КНДР можуть відправити в Україну

На початку літа Путін і Кім Чен Ин підписали угоду про стратегічне партнерство. Пентагон попередив, що північнокорейські війська можуть бути використані як "гарматне м'ясо" в Україні. За даними, біля Донецька ліквідовано понад 20 окупантів, включно з північнокорейськими військовими. Кілька тисяч солдатів із Північної Кореї проходять підготовку в Росії і можуть бути перекинуті на фронт до кінця року.