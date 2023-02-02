Кремль спробує дискредитувати Гіркіна: в ISW назвали причину

Російський пропагандист Володимир Соловйов звинуватив Гіркіна у боягузтві після його рішення відступити зі Слов'янська Донецької області у липні 2014 року.

Зауваження Соловйова перегукуються з безперервними спробами Пригожина атакувати ексватажка "ДНР" через російський інформаційний простір, що свідчить про спробу підірвати мережі заступництва Гіркіна та вплив серед російських ультранаціоналістів.

Пов'язані з "Вагнером" блогери також зображують Гіркіна боягузом у спільних інтерв'ю з людьми, які стверджують, що вони знайомі з ним.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни писали, що Пригожин і Гіркін, ймовірно, змагаються за вплив і заступництво серед російських військових політиків, які розчаровані ходом війни проти України. Проте аналітики не виключають і те, що критика Пригожина проти Гіркіна може піти на користь Путіну.

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