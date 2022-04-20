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"Кремль не соображает в демократии": ОП о подготовке "референдума" в Херсонской области

Новина українською →
Киев, Среда 20 апреля 2022 17:52
"Кремль не соображает в демократии": ОП о подготовке "референдума" в Херсонской области Фото: советник главы ОП Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на планы оккупантов провести в Херсонской области так называемый "референдум". Он отметил, что после развязанной Россией войны украинцы уже сделали свой выбор и вместо участков для голосования становятся в очередь за оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Подоляка.

"Россия готовит очередной псевдореферендум в Херсонской области. Сразу видно, что Кремль ничего не понимает в демократии", - написал Подоляк.

Он пояснил, что референдум - это волеизъявление народа. В Украине оно происходит с 24 февраля, когда Россия развязала войну против украинского народа.

"Только вместо очередей на участке (для голосования - ред.) - очереди за оружием", - подытожил советник главы ОП.

Напомним, сегодня стало известно о планах российских оккупантов провести в мае незаконный "референдум" в Херсонской области.

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