Кремль щосили намагається взяти під контроль хвилю критики на адресу армії, - ISW

Російська влада продовжує посилювати контроль над інформаційним простором, який дедалі більше наповнюється критикою на адресу російських військових - як усередині країни, так і за її межами.

Як відзначив один із російських "військкорів", якого цитує ISW, Росія в інформаційному протистоянні із Заходом виглядає "як кошеня проти носорога".

Газета "Коммерсант" у понеділок повідомила, що Держдума до кінця року може розглянути законопроєкт про регулювання рекомендаційних алгоритмів в інтернеті, який дозволить владі відключати конкретні алгоритми.

Під дію законопроєкту можуть потрапити соцмережі, відеохостинги, онлайн-кінотеатри, пошукові системи, маркетплейси та інші сервіси.

Повідомляється, що регулювання алгоритмів обговорювалося ще до війни в Україні та було націлене насамперед на західні соцмережі - на думку депутатів, контент, підібраний на основі рекомендаційних алгоритмів, "підвищує ризики соціальних конфліктів".

Держдума, ймовірно, таким чином намагається усунути сумніви щодо здатності Кремля викладати та відстоювати дії Росії в Україні перед внутрішньою аудиторією, а також створити прямий засіб протидії внутрішнім та зовнішнім джерелам незгоди в інтернеті, зазначають експерти ISW.

Нагадаємо, на думку аналітиків, подвоївши підтримку військових кореспондентів, президент РФ Володимир Путін визнав, що більшість росіян уже не довіряють заявам Кремля та Міноборони про хід війни проти України.

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