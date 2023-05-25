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Кремль все ще намагається представити РФ країною із серйозними дипвідносинами, - ISW

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Москва, Четвер 25 травня 2023 02:32
Кремль все ще намагається представити РФ країною із серйозними дипвідносинами, - ISW Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кремль не залишає спроб представити Росію як країну, яка має важливі дипломатичні партнерські відносини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Президент РФ Володимир Путін учора, 24 травня, виступив перед учасниками Міжнародної зустрічі високих представників з питань безпеки в Москві з шаблонною риторикою, яка звинувачує Захід у створенні глобальної нестабільності та закликає держави Азії, Африки та Латинської Америки до формування багатополярного світового порядку.

Пізніше він відвідав Євразійський економічний форум у Москві разом із Олександром Лукашенком, президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим, президентом Киргизстану Садиром Жапаровим та віце-прем'єр-міністром Вірменії Мгером Григоряном.

Путін також зустрівся із президентом Сербії Мілорадом Додіком. Під час зустрічі Додік демонстративно підтримав російський наратив про війну в Україні, заявивши, що Росія була змушена розпочати "спеціальну військову операцію" і що війна – це зіткнення із Заходом.

Кремль використав попередні міжнародні форуми та зустрічі з главами держав, щоб зобразити Росію як країну, що має міцні міжнародні партнерські відносини, та виступити за формування потенційної антизахідної коаліції. Зокрема, Путін намагався, але не зміг забезпечити безмежне двостороннє партнерство з президентом Китаю Сі Цзіньпіном наприкінці березня та об'єднати Китай із Росією у надуманому Путіним геополітичному конфлікті із Заходом.

Росія намагається уникнути глобальної політичної та фінансової ізоляції

Кремль за лаштунками чинить тиск на низку країн, у тому числі на Індію, погрожуючи анулювати оборонні та енергетичні угоди, якщо вони не допоможуть заблокувати очікувані кроки, спрямовані на перетворення РФ на фінансову та політичну державу ізгою через її вторгнення в Україну.

У РФ ранішепопередили своїх колег в Індії та інших партнерів в Азії про каскад непередбачуваних та негативних наслідків для співробітництва в оборонній, енергетичній та транспортній сферах, якщо проти РФ буде вжито нових обмежувальних заходів.

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