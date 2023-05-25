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Кремль все еще пытается представить РФ страной с серьезными дипотношениями, - ISW

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Москва, Четверг 25 мая 2023 02:32
Кремль все еще пытается представить РФ страной с серьезными дипотношениями, - ISW Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кремль не оставляет попыток представить Россию как страну, имеющую важные дипломатические партнерские отношения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Президент РФ Владимир Путин вчера, 24 мая, выступил перед участниками Международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности в Москве с шаблонной риторикой, обвиняющей Запад в создании глобальной нестабильности и призывающей государства Азии, Африки и Латинской Америки к формированию многополярного мирового порядка.

Позже он посетил Евразийский экономический форум в Москве вместе с Александром Лукашенко, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и вице-премьер-министром Армении Мгером Григоряном.

Путин также встретился с президентом Сербии Милорадом Додиком. В ходе встречи Додик демонстративно поддержал российский нарратив о войне на Украине, заявив, что Россия была вынуждена начать "специальную военную операцию" и что война – это столкновение с Западом.

Кремль использовал предыдущие международные форумы и встречи с главами государств, чтобы изобразить Россию как страну, имеющую крепкие международные партнерские отношения, и выступить за формирование потенциальной антизападной коалиции. В частности, Путин пытался, но не смог обеспечить безграничное двустороннее партнерство с президентом Китая Си Цзиньпином в конце марта и объединить Китай с Россией в надуманном Путиным геополитическом конфликте с Западом.

Россия пытается избежать глобальной политической и финансовой изоляции

Кремль за кулисами оказывает давление на ряд стран, в том числе на Индию, угрожая аннулировать оборонные и энергетические соглашения, если они не помогут заблокировать ожидаемые шаги, направленные на превращение РФ в финансовое и политическое государство-изгой из-за ее вторжения в Украину.

В РФ ранее предупредили своих коллег в Индии и других партнеров в Азии о каскаде непредсказуемых и негативных последствий для сотрудничества в оборонной, энергетической и транспортной сферах, если против РФ будут приняты новые ограничительные меры.

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