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Кремль о саммите "нормандской четверки": следует ждать в обозримом будущем

Автор: РБК-Украина

Саммит лидеров стран "нормандской четверки" может состояться в обозримом будущем. Но на сегодня бесполезно фиксировать любые даты.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, саммит необходим ради результата, а не ради самой встречи.

"Действительно, нам следует ожидать в обозримом будущем встречу глав государств в нормандском формате. Единственная здесь загвоздка - что считать обозримым будущим", - заявил Песков.

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Он также добавил, что для проведения саммита в Берлине нужно зафиксировать выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в Париже.

Напомним, ранее сообщалось, что у президента России Владимира Путина считают преждевременным говорить о новом саммите в нормандском формате.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что дата этого саммита будет согласована на следующих переговорах политических советников, которая должна пройти до конца следующей недели. Он добавил, что все лидеры подтверждают готовность к встрече, хотя в Москве утверждают совершенно обратное.

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