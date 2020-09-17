Кремль про саміт "нормандської четвірки": слід очікувати в недалекому майбутньому

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Саміт лідерів країн "нормандської четвірки" може відбутися в недалекому майбутньому. Але на сьогодні марно фіксувати будь-які дати.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, саміт необхідний заради результату, а не заради самої зустрічі.

"Справді, нам слід очікувати в недалекому майбутньому зустріч глав держав у нормандському форматі. Єдина тут заковика - що вважати недалеким майбутнім", - заявив Пєсков.

Він також додав, що для проведення саміту в Берліні потрібно зафіксувати виконання тих домовленостей, які були досягнуті в Парижі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у президента Росії Володимира Путіна вважають передчасним говорити про новий саміт в нормандському форматі.

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що дата цього саміту буде погоджена на наступних переговорах політичних радників, яка має пройти до кінця наступного тижня. Він додав, що всі лідери підтверджують готовність до зустрічі, хоча в Москві стверджують зовсім протилежне.