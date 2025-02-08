Кремль проводить спеціальну кампанію, щоб приховати наслідки війни на економіку, - ISW

"Кремль продовжує проводити інформаційну кампанію, ймовірно, спрямовану як на внутрішню, так і на міжнародну аудиторію, яка має на меті приховати ступінь негативного впливу тривалої війни Росії проти України на економіку", - йдеться в звіті.

Зокрема, за даними аналітиків, прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін 7 лютого зустрівся з главою Кремля Володимиром Путіним, щоб обговорити стан російської економіки. Зокрема, Мішустін стверджував, що валовий внутрішній продукт (ВВП) Росії зріс у 2024 році на 4,1% в основному через "інтенсивне" зростання російської обробної промисловості - ймовірно, маючи на увазі нарощування Росією своєї оборонно-промислової бази з початку її повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

За його словами, інфляція в Росії досягла нібито 9,52% в 2024 році, а Путін стверджував, що станом на 3 лютого 2025 року інфляція вже становила 9,9%.

"Проте справжня інфляція в Росії значно вища за офіційну статистику, яку Кремль готовий оприлюднити. Кілька досліджень показують, що рівень інфляції в Росії наближається до 20%", - констатують в ISW, додаючи, що "Мішустін і Путін також намагалися представити російську економіку як стабільну перед лицем міжнародного економічного тиску".

Поміж іншого, як наголошують аналітики, Мішустін і Путін не згадали, як російський Центральний банк підвищив процентну ставку до 21% в жовтні 2024 року або "як Росія черпала кошти зі свого Фонду національного добробуту для фінансування своїх військових дій протягом останніх трьох років".

"Частина ліквідності російського фонду національного добробуту може закінчитися до осені 2025 року", - констатують в Інституті вивчення війни.