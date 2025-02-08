Кремль проводит специальную кампанию, чтобы скрыть последствия войны на экономику, - ISW

"Кремль продолжает проводить информационную кампанию, вероятно, направленную как на внутреннюю, так и на международную аудиторию, которая имеет целью скрыть степень негативного влияния продолжающейся войны России против Украины на экономику", - говорится в отчете.

В частности, по данным аналитиков, премьер-министр России Михаил Мишустин 7 февраля встретился с главой Кремля Владимиром Путиным, чтобы обсудить состояние российской экономики. В частности, Мишустин утверждал, что валовой внутренний продукт (ВВП) России вырос в 2024 году на 4,1% в основном из-за "интенсивного" роста российской обрабатывающей промышленности - вероятно, имея в виду наращивание Россией своей оборонно-промышленной базы с начала ее полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

По его словам, инфляция в России достигла якобы 9,52% в 2024 году, а Путин утверждал, что по состоянию на 3 февраля 2025 года инфляция уже составляла 9,9%.

"Однако настоящая инфляция в России значительно выше официальной статистики, которую Кремль готов обнародовать. Несколько исследований показывают, что уровень инфляции в России приближается к 20%", - констатируют в ISW, добавляя, что "Мишустин и Путин также пытались представить российскую экономику как стабильную перед лицом международного экономического давления".

Среди прочего, как отмечают аналитики, Мишустин и Путин не упомянули, как российский Центральный банк повысил процентную ставку до 21% в октябре 2024 года или "как Россия черпала средства из своего Фонда национального благосостояния для финансирования своих военных действий в течение последних трех лет".

"Часть ликвидности российского фонда национального благосостояния может закончиться к осени 2025 года", - констатируют в Институте изучения войны.