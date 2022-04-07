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Кремль признал значительные потери в войне против Украины

Фото: Кремль признал большие потери в войне с Украиной (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал большие потери российской армии в войне против Украины. Однако называть конкретные цифры представитель Кремля не стал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Пескова телеканалу Sky News.

"Да, у нас значительные потери, это огромная трагедия для нас", сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о потерях российской армии.

Представитель Кремля отказался признать, что потеря тысяч солдат, шести генералов и сотни танков является унижением для России. По его словам, это "неправильное понимание событий".

Песков также прокомментировал отступление российской армии от Киева и Чернигова. Он назвал это "жестом доброй воли" во время переговоров Украины и России. Пресс-секретарь также выразил готовность продолжать диалог.

Отметим, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с начала вторжения российские оккупанты потеряли почти 19 тысяч человек убитыми, 700 танков, 150 самолетов и тысячи бронированной и автомобильной техники.

Война России против Украины продолжается 43-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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