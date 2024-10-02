Кремль попросил пропагандистов не рассказывать о повышении расходов на войну против Украины

Российская Федерация в госбюджете на 2025 год на оборонные расходы и войну против Украины хочет заложить 13,2 триллиона рублей (142 миллиарда долларов). Это больше трети всех расходов и является рекордом.

Однако, как пишет издание, российские власти опасаются, что новости об этом "вызовут негативное восприятие у граждан" и могут привести к снижению рейтинга Путина.

В частности, источники издания заявили, что после того, как агентство Bloomberg сообщило о значительном росте военных расходов, российские государственные и лояльные действующим властям СМИ получили от АП указания игнорировать эту публикацию. Такую информацию подтверждают и два сотрудника таких медиа. По словам одного из них, чиновники попросили "эту тему не трогать - бюджет ведь еще не был внесен".

Но уже через неделю, незадолго до того, как российский бюджет был внесен в Думу, СМИ получили новые указания: подавать бюджет как "социальный", а о расходах на войну лучше не говорить в принципе.

"Исключение одно - выплаты военнослужащим и поддержка членов их семей. Это якобы подходит под социальные статьи", - рассказал журналист российского государственного СМИ.

Другие источники "Медузы" считают, что бюджет "не должен быть запретной темой", но "разговор о нем (в СМИ – ред.) нужно вести с правильными акцентами".

"Рост цен – одна из главных проблем по соцопросам, и люди, в общем, догадываются, что дело в СВО. Социальные проблемы – нехватка врачей, учителей – не заметить тоже сложно. Это уже есть, но когда все будут читать "военные расходы выросли", будут видеть миллиардный рост и будут наблюдать, что с "социалкой" проблем все больше, вывод понятен: "Власть что-то не справляется", - а это значит падение рейтингов", - заявил источник, близкий к администрации Путина.

Другой же источник рассказал, что публикации российских СМИ по бюджету должны внушать "социальный оптимизм, а не пессимизм, в контексте, что все идет на войну".

"С формулировкой целей СВО все еще плохо. Пока как-то получалось показывать, что военные действия где-то далеко, людей не касаются. Но рост военных расходов может стать триггером: на что тратятся деньги и зачем?" – говорит он.

Вероятно, российские государственные и лояльные власти СМИ прислушались к "рекомендациям" власти. В частности, о военных расходах СМИ предпочитают умалчивать, делая акцент на том, что бюджет "позволит увеличить финансирование обязательств, программ и проектов", а "распределение социальных расходов достаточно справедливо".