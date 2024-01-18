Кремль уже "попрощався" із замороженими активами на 300 млрд доларів, - Reuters

"У глибині душі всі вже попрощалися з резервами. Звичайно, буде (юридичний процес). Це свого роду ритуал", - сказало один із джерел агентства, знайоме з думкою уряду та центрального банку РФ.

Друге джерело повідомило, що Росія "попрощалася" з активами, будучи впевненою, що європейські столиці піддадуться тиску США.

Третій погодився, що Росія навряд чи зможе запобігти конфіскації, але загрожуватиме заходами у відповідь, такими як конфіскація західних активів, що опинилися в Росії, і розрив дипломатичних відносин з іноземними державами, які вважаються недружніми.

Відсутність ризиків для країн Заходу під час конфіскації активів

Кредитно-рейтингові агентства Moody's та S&P Global заявили, що країни, чиї суверенні облігації були куплені Росією, не вважатимуться дефолтними, якщо західні уряди вирішать конфіскувати заморожені російські резерви на суму 300 млрд доларів.

Російський центральний банк стверджує, що Франція, Німеччина, Великобританія та інші суверенні держави нібито виявляться в дефолті, якщо облігації, що належать Росії, будуть конфісковані і, отже, Росія не отримає належних платежів, повідомило джерело Reuters.

Але Moody's заявило, що його інтерпретація інша.

"Наші рейтинги зазвичай не відображають міркування, специфічні для власників облігацій, тому ми не розглядатимемо цей сценарій як дефолт для цих країн", - заявив Торстен Нестманн, старший віце-президент Moody's Investors Service у відповідь на запит Reuters.

Френк Гілл, керівник сектору суверенних рейтингів EMEA у S&P Global, також повідомив агентству Reuters, що це навряд чи вважатиметься дефолтом, оскільки відсоткові виплати здійснюються через платіжного агента, який продовжить виплачувати їх іншим кредиторам.

Більшість заморожених резервів Росії зберігається у грошових коштах та суверенних облігаціях Франції, Німеччини, Великобританії, Австрії та Канади.

Інтерпретація рейтингових агентств може розвіяти побоювання щодо ризику дефолту. Деякі європейські чиновники також побоюються, що будь-яка конфіскація активів може створити тривожний прецедент, який призведе до того, що інші країни вимагатимуть компенсації за минулі воєнні дії західних країн.

Передача Україні російських активів

Раніше стало відомо, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів заморожених російських активів на користь України . Відповідний план хочуть погодити до другої річниці вторгнення Росії до України.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 3 січня заявив, що Сполучені Штати, Євросоюз та інші країни впритул наблизилися до вирішення питання щодо спрямування заморожених на Заході активів Росії на відновлення України.