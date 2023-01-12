Кремль не полишає спроб вбити клин у міжнародну підтримку України, - МЗС

"Класична теза із методички російської пропаганди. В Кремлі не полишають спроб вбити клин в міжнародну підтримку нашої держави на тлі успішного протистояння агресії Росії", - написав він, коментуючи нещодавню заяву прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

Він нагадав, що раніше в Москві також активно намагалися дискредитувати військову допомогу Заходу, поширюючи інсинуації про її потрапляння до рук контрабандистів.

"Нічого в них не вийде. Як зазначив Дмитро Кулеба, в 2023 році на нас чекає каскад хороших новин про надання і новітньої зброї, і нової фінансової допомоги. Наші іноземні партнери рішучі як ніколи в забезпеченні перемоги України", - додав Ніколенко.

Що сказав Пєсков

За словами речника Путіна, нібито роздратування західних країн у зв'язку з "корупцією" в Україні зростає.

"Констатуємо все-таки більш-менш тверезі голоси, які поки несміливо цікавляться ефективністю витрачання цих нечуваних сум в Україну. Ви знаєте, що Україна теж страждає від цієї недуги, я маю на увазі корупцію. І, звичайно, потік таких грошей явно оприбутковується не тільки за призначенням, і на Заході все більше людей це розуміють", - заявив Пєсков.