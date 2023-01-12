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Кремль не оставляет попыток вбить клин в международную поддержку Украины, - МИД

Фото: спикер МИД Украины Олег Николенко (twitter com OlegNikolenko)
Автор: Наталия Гурковская

В Кремле всеми силами пытаются дискредитировать Украину в глазах западных партнеров, рассказывая о якобы "раздражении из-за коррупции" в стране, которое растет на Западе в связи с поставками вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спикера МИД Украины Олега Николенко.

"Классический тезис по методике российской пропаганды. В Кремле не оставляют попыток вбить клин в международную поддержку нашего государства на фоне успешного противостояния агрессии России", - написал он, комментируя недавнее заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Он напомнил, что ранее в Москве также активно пытались дискредитировать военную помощь Западу, распространяя инсинуации о ее попадании в руки контрабандистов.

"Ничего у них не получится. Как отметил Дмитрий Кулеба, в 2023 году нас ждет каскад хороших новостей о предоставлении и новейшего оружия, и новой финансовой помощи. Наши иностранные партнеры решительны как никогда в обеспечении победы Украины", - добавил Николенко.

Что сказал Песков

По словам пресс-секретаря Путина, якобы раздражение западных стран в связи с "коррупцией" в Украине растет.

"Констатируем все-таки более-менее трезвые голоса, которые пока робко интересуются эффективностью расходования этих баснословных сумм в Украину. Вы знаете, что Украина тоже страдает от этого недуга, я имею в виду коррупцию. И, конечно, поток таких денег явно оприходуется не только по назначению, и на Западе все больше людей это понимают", - заявил Песков.

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