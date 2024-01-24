UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кремль погрожує окупаційним адміністраціям в очікуванні низької явки на "виборах", -ЦНС

Фото: Кремль погрожує окупаційним адміністраціям в очікуванні низької явки на виборах (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Кремль погрожує окупаційним адміністраціям тимчасово захоплених регіонів знизити фінансування. Дані дії загарбники планують впровадити, якщо на "виборах президента РФ" буде низька явка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Волевиявлення", яке має відбутись у березні 2024 року, має продемонструвати нібито підтримку окупації з боку місцевих. Проте традиційно ажіотажу навколо цього фарсу на тимчасово окупованих територіях немає", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС інформують, що в регіон прибувають політтехнологи та "волонтери" які мають на меті фальсифікувати процес й створити імітацію повноцінного голосування.

"Водночас росіяни дозволили голосувати без паспорта РФ, за місцем проживання й розтягнули "вибори" на три дні аби приховати низьку явку. Також ворог готується до завезення бюджетників, та організацію каруселей", - зауважують в Центрі.

За отриманими даними, у Кремлі вже попередили "гуляйтерів", що провал явки цього разу призведе до зниження фінансування й "кадрових рішень".

 

Вибори у Росії

У Росії "вибори президента" триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. Ми писали, що 8 грудня глава Кремля Володимир Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переобирають із результатом у 90% голосів.

Окупанти в рамках підготовки до виборів уже почали завозити "агітаторів" на тимчасово окуповані території України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News