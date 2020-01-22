Кремль подтвердил запрос на встречу Зеленского с Путиным

Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков подтвердил, что Киев запросил встречу президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в ходе визита в Израиль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

При этом он добавил, что график Путина очень насыщенный, а встречи с другими главами государств если и будут, то короткими, "на ногах".

"Я сказал, что программа очень насыщенная, если и будут отдельные встречи, то они будут только "на ногах" и будут носить весьма короткий характер. Конечно, президент, во всяком случае, пожмет руку основным участникам (форума в Израиле, - ред.), это неизбежно. Состоятся ли продолжительные беседы - это весьма сомнительно, просто времени нет физически, хотя запросы поступали, в том числе и от президента Зеленского", - заявил Ушаков.

Также Ушаков уточнил, что на запрос Зеленского никто не отказывал.

"Просто от многих государств поступали предложения встреч, с учетом графика, эти встречи, по крайней мере продолжительные, вряд ли представляются возможными", - заявил он.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский и Владимир Путин могут встретиться в Израиле, куда 23 января приедут по случаю 75-летия освобождения узников концлагеря Освенцим. При этом официального подтверждения встречи со российской стороны также нет.

Первая встреча Зеленского и Путина состоялась во время саммита "нормандской четверки" в Париже в середине декабря. Тогда сообщили, что их следующая встреча пройдет не позднее чем через четыре месяца на нормандском саммите в Берлине.