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Кремль побоюється, що росіяни вважатимуть Трампа сильнішим за Путіна, - ISW

Москва, Субота 15 лютого 2025 09:03
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Кремль побоюється, що росіяни вважатимуть Трампа сильнішим за Путіна, - ISW Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Кремлі побоюються, що росіяни вважатимуть президента США Дональда Трампа сильнішим за диктатора Володимира Путіна. Тому російський режим наказав ЗМІ менше згадувати Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Російське видання "Медуза" повідомило, що Кремль дав вказівку російським державним ЗМІ представляти телефонну розмову Трампа і Путіна 12 лютого як "ініціативу і перемогу Путіна", а також рідше використовувати ім'я Трампа у висвітленні цієї теми та інших подій.

"Кремль стурбований тим, що російська громадськість може сприймати Трампа як більш "ініціативного і рішучого" лідера, ніж Путін, і хоче, щоб російські ЗМІ наголошували на тому, що лише Путін несе відповідальність за результат перемовин", - йдеться у звіті.

Як зазначається, Кремль не хоче, щоб російська громадськість сприймала Трампа як "сильного лідера, здатного змінити ситуацію", а Путіна - як пасивного або слабкого лідера в порівнянні з ним.

Раніше у Росії зображували Трампа як прагматичного лідера, з яким Росія може працювати.

"Кремль, можливо, намагається негативно змінити сприйняття Трампа російською громадськістю, щоб підкреслити силу і владу Путіна на тлі повідомлень про можливі майбутні мирні переговори і двосторонні переговори", - зазначають аналітики.

Розмова Трампа і Путіна

Нагадаємо, Трамп 12 лютого зідзвонився з Путіним, а пізніше - з президентом України Володимиром Зеленським. Президент США заявив, що хотів би зустрітися з Путіним і не виключив, що зустріч може пройти у Саудівській Аравії.

Трамп не озвучив імовірної дати такої зустрічі. У Кремлі теж заявили, що нібито Трамп і Путін доручили своїм помічникам почати підготовку до зустрічі.

Пізніше американський лідер заявив, що провів "чудові перемови" з Росією та Україною. За його словами, є "хороша можливість завершити війну".

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