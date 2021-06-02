Кремль переложил на Украину ответственность за "тупик" в переговорах по Донбассу
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, который является участником нормандского формата, обвинил Украину в отсутствии прогресса в переговорах по Донбассу. Козак утверждает, что переговоры в "тупике" из-за отказа Украины сотрудничать с боевиками.
Об этом сообщает российское агентство "ТАСС".
"Киев не устраивает одно, что они должны взаимодействовать с "представителями Донбасса". Это основная проблема, которую пытаемся решить и в Трехсторонней контактной группе. Из-за этого все вопросы стоят, зашли в тупик и вопрос прекращения военных действий, реализация этого механизма, обеспечивающего перемирие, и политические вопросы, гуманитарные, экономические", - заявил Козак.
Представитель Кремля подчеркнул, что якобы именно из-за отказа Украины вести переговоры с боевиками "Л/ДНР" переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе шесть лет в "тупике".
Напомним, на прошлой встрече политических советников "нормандской четверки" Россия заблокировала переговоры, подняв вопрос касательно сторон конфликта. Представитель Кремля подчеркивал, что Россия не является стороной конфликта на Донбассе.
После этого Германия и Франция обвинили Россию в нарушении договоренностей по урегулированию на Донбассе.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров, который бы объединился с нормандским форматом. В новом формате обсуждали бы не только Донбасс.