Кремль о переговорах Путина и Байдена: говорить об очной встрече рано

В Кремле оценили возможность очной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Пока об этом говорить рано.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.
По его словам, это вопрос на будущее.
"Очная встреча - это дело, дело будущего. Рано пока об этом говорить, рано", - сказал представитель Кремля.
Он также заявил, что особых поводов для радости после переговоров президентов России и США не было, поскольку ситуация серьезная и требует постоянного внимания.
Напомним, ранее Байден и Путин провели переговоры в видеоформате. Разговор длился более двух часов. Во время беседы они обсуждали вопрос угрозы российского вторжения в Украину.