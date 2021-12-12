Кремль про переговори Путіна і Байдена: говорити про очну зустріч рано

У Кремлі оцінили можливість очної зустрічі президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена. Поки про це говорити рано.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.
За його словами, це питання на майбутнє.
"Очна зустріч - це справа, справа майбутнього. Рано поки про це говорити, рано", - сказав представник Кремля.
Він також заявив, що особливих приводів для радості після переговорів президентів Росії і США не було, оскільки ситуація серйозна і вимагає постійної уваги.
Нагадаємо, раніше Байден і Путін провели переговори у відеоформаті. Розмова тривала більше двох годин. Під час бесіди вони обговорювали питання загрози російського вторгнення в Україну.