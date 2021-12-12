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Кремль про переговори Путіна і Байдена: говорити про очну зустріч рано

Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі оцінили можливість очної зустрічі президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена. Поки про це говорити рано.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

За його словами, це питання на майбутнє.

"Очна зустріч - це справа, справа майбутнього. Рано поки про це говорити, рано", - сказав представник Кремля.

Він також заявив, що особливих приводів для радості після переговорів президентів Росії і США не було, оскільки ситуація серйозна і вимагає постійної уваги.

Нагадаємо, раніше Байден і Путін провели переговори у відеоформаті. Розмова тривала більше двох годин. Під час бесіди вони обговорювали питання загрози російського вторгнення в Україну.

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Володимир ПутінДжозеф Байден