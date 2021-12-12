Кремль про переговори Путіна і Байдена: говорити про очну зустріч рано

У Кремлі оцінили можливість очної зустрічі президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена. Поки про це говорити рано.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на ТАСС .

За його словами, це питання на майбутнє.

"Очна зустріч - це справа, справа майбутнього. Рано поки про це говорити, рано", - сказав представник Кремля.

Він також заявив, що особливих приводів для радості після переговорів президентів Росії і США не було, оскільки ситуація серйозна і вимагає постійної уваги.