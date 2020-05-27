Кремль передумал отдавать под приватизацию крымский винзавод "Массандра"

Подконтрольные России "власти" аннексированного Крыма заявили, что не собираются отдавать под приватизацию предприятие по производству вин "Массандра". Оно будет собственностью оккупированного полуострова.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Стоимость винзавода, который собирались приватизировать, оценили в 627,4 миллиона рублей (238 млн гривен). При этом коллекция вин "Массандры" (около одного миллиона бутылок) является крупнейшей в мире и занесена в 1998 году в Книгу рекордов Гиннесса.

"Приватизация предприятия планируется путем превращения его в хозяйственное общество, владельцем 100% доли которого станет Республика Крым. Предприятие будет реорганизовано с унитарного в хозяйственное общество. Таким образом, в настоящее время вопрос об отчуждении имущества не рассматривается", - сообщила глава так называемого "министерства имущественных и земельных отношений Крыма" Анна Анюхина.

По ее словам, реорганизацию проводят на основании российских законов "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и "О защите конкуренции".

Ранее сообщалось, что "власть" аннексированного полуострова собирается отдать предприятие под приватизацию.

Отметим, в 2016 году подконтрольное России руководство винзавода “Массандра” за первое полугодие продало 7,5 тысяч бутылок коллекционного вина на 664,6 тыс. долларов.

В том же году "директор" предприятия открыл уникальное коллекционное вино Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года стоимостью около 100 тыс. долларов в честь приезда экс-премьер-министра Италии Сильвио Берслускони на полуостров, которого пригласил президент РФ Владимир Путин.

Позже украинская прокуратура Крыма открыла уголовное дело в связи с инцидентом, поскольку вино являлось национальным и историческим достоянием Украины. Впоследствии суд разрешил арестовать подконтрольного Кремлю директора "Массандры".

Ранее РБК-Украина писало, что предприятие экспортирует вина в так называемые "ЛДНР" и наладило экспорт в Беларусь.

Напомним, после аннексии Крыма Россией в марте 2014 года так называемая "власть" "национализировала" около 480 предприятий и организаций на территории полуострова. Украина подала иски в международные суды, где требует в качестве компенсации не только деньги, но и российское зарубежное имущество.