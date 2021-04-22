ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кремль не ответил на предложение Зеленского провести встречу с Путиным на Донбассе

Новина українською → Киев, Четверг 22 апреля 2021 08:59
Кремль не ответил на предложение Зеленского провести встречу с Путиным на Донбассе Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Кремль не ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Донбассе. С таким предложением украинский президент выступил на фоне эскалации конфликта на Донбассе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters.

"Украина не получила ответа из Кремля на приглашение президента Владимира Зеленского своему российскому коллеге Владимиру Путину во вторник для переговоров в зоне конфликта на Донбассе", - приводит слова Кулебы издание.

Напомним, во вторник, 20 апреля, Зеленский предложил Путину провести переговоры "в любой точке Донбасса, где идет война".

Сразу после этого в России заявили, что такая встреча Путина и Зеленского не имеет никакого смысла. При этом зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал такое предложение Зеленского "заявлением хорошего актера".

Отметим, в последнее время Российская Федерация проводит масштабные сборы военных сил вблизи украинских границ. По информации западных партнеров, на границе с Украиной находится самое большое количество войск РФ с 2014 года. На фоне этого Украина требует от России отвести свои войска от границ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Владимир Путин Донбасс переговоры Дмитрий Кулеба
NEWS
Еврокомиссия готовится начать расследование против AstraZeneca, - Politico
Еврокомиссия готовится начать расследование против AstraZeneca, - Politico
DAILY
Людмила Денисова: В 2020 году сообщений о нарушениях прав граждан стало на 40% больше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Людмила Денисова: В 2020 году сообщений о нарушениях прав граждан стало на 40% больше