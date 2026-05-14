Кремль отримує надприбутки на фоні злету цін на нафту, - Bloomberg
Ціна на російську нафту марки Urals сягнула максимуму з осені 2023 року, що забезпечує значне зростання прибутків Кремля для фінансування воєнних потреб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Чому подорожчала російська нафта
Як пише видання, за даними національної податкової служби РФ, вартість суміші Urals у травні досягла 94,87 долара за барель.
Основною причиною такого стрибка стала війна в Ірані, яка спричинила перебої з поставками сировини з Перської затоки через Ормузьку протоку.
Через дефіцит на світовому ринку попит на російські барелі суттєво посилився, а ціна для цілей оподаткування стала на 18% вищою, ніж у квітні.
Надходження від енергетичного сектору наразі дозволяють російському уряду знову наповнювати резервний фонд та уникати скорочення бюджетних видатків.
Зокрема, податкові доходи від продажу бареля нафти у рублях зросли на 60% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Вплив курсу рубля та субсидій
Попри зростання світових цін, прибутки Кремля дещо стримує зміцнення рубля, який наразі перебуває на найвищому рівні щодо долара з початку 2023 року.
Міцніша національна валюта означає меншу кількість рублів, які бюджет отримує за кожен проданий у доларах барель.
Крім того, чистий дохід бюджету РФ залежить від обсягу субсидій для внутрішнього паливного ринку.
Через глобальне подорожчання пального державні виплати російським нафтопереробним компаніям у квітні сягнули майже 5 мільярдів доларів, що є рекордним показником за останні два роки.
Попит на російську нафту
Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що Індія офіційно звернулася до США з проханням продовжити спеціальний дозвіл на імпорт російської нафти. Термін чинної ліцензії спливає 16 травня, а необхідність її продовження індійська сторона обґрунтовує затяжним конфліктом на Близькому Сході.
Крім того, на фоні нестабільності в ісламському регіоні, закупівлю сировини в РФ відновила Японія. Зокрема, компанія Taiyo почала розглядати російську нафту як альтернативу близькосхідній, щоб забезпечити стабільність енергопостачання.
Водночас аналітики Bloomberg попереджають про загрозу критичного дефіциту ресурсу для низки країн вже у червні. Основною причиною зростання світових цін та нестачі сировини стала тривала блокада іранських портів.