Кремль очікує на продовження переговорів з Україною, - Лавров

Очільник російської дипломатії назвав головним пріоритетом "врегулювання української кризи мирним шляхом".

Він нагадав про мирні переговори у лютому-квітні 2022 року спершу в Білорусі, а потім у Туреччині й звинуватив у їхньому зриві "київський режим", що прислухався "до порад своїх західних кураторів" та обрав замість цього продовження війни.

Опісля Лавров згадав про три раунди мирних російсько-українських переговорів у Стамбулі навесні цього року та відзначив певний прогрес, якого було досягнуто в гуманітарних питаннях, таких як обмін військовополоненими, повернення тіл загиблих тощо.

"Крім того, кожна сторона представила своє бачення передумов для завершення конфлікту. Глави делегацій залишаються на прямому зв’язку. Ми очікуємо на продовження переговорів", - заявив глава МЗС Росії.