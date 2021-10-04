UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кремль назвал поставки газа в обход Украины "вопросом коммерческой выгоды"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Поставки газа из России в Европу по нескольким маршрутам является вопросом экономической целесообразности и коммерческой выгоды. В то же время Москва не исключает возможность переговоров о прямых поставках голубого топлива Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Что касается диверсификации путей транспортировки газа европейским потребителям, то это вопрос экономической целесообразности и коммерческой выгоды", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что поставки российского газа в обход Украины ставят под угрозу существование украинской газотранспортной системы.

При этом представитель Кремля допустил возврат к переговорам о прямых поставках газа из России в Украину. По его словам, "Газпром" никогда не отрицал такую возможность.

Напомним, в конце сентября Песков заявил, что РФ не использует природный газ в качестве оружия, чтобы давить на другие страны, включая Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГТСМоскваГаз