ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Кремль назвал поставки газа в обход Украины "вопросом коммерческой выгоды"

Новина українською →
Москва, Понедельник 04 октября 2021 15:25
Кремль назвал поставки газа в обход Украины "вопросом коммерческой выгоды" Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Поставки газа из России в Европу по нескольким маршрутам является вопросом экономической целесообразности и коммерческой выгоды. В то же время Москва не исключает возможность переговоров о прямых поставках голубого топлива Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Что касается диверсификации путей транспортировки газа европейским потребителям, то это вопрос экономической целесообразности и коммерческой выгоды", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что поставки российского газа в обход Украины ставят под угрозу существование украинской газотранспортной системы.

При этом представитель Кремля допустил возврат к переговорам о прямых поставках газа из России в Украину. По его словам, "Газпром" никогда не отрицал такую возможность.

Напомним, в конце сентября Песков заявил, что РФ не использует природный газ в качестве оружия, чтобы давить на другие страны, включая Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГТС Москва Газ
NEWS
Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по медицине
Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по медицине
DAILY
Игра в монополию. Как "Слуга народа" собирается уволить Разумкова и ряд министров
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Игра в монополию. Как "Слуга народа" собирается уволить Разумкова и ряд министров