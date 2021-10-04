Кремль назвал поставки газа в обход Украины "вопросом коммерческой выгоды"

Поставки газа из России в Европу по нескольким маршрутам является вопросом экономической целесообразности и коммерческой выгоды. В то же время Москва не исключает возможность переговоров о прямых поставках голубого топлива Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова .

"Что касается диверсификации путей транспортировки газа европейским потребителям, то это вопрос экономической целесообразности и коммерческой выгоды", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что поставки российского газа в обход Украины ставят под угрозу существование украинской газотранспортной системы.

При этом представитель Кремля допустил возврат к переговорам о прямых поставках газа из России в Украину. По его словам, "Газпром" никогда не отрицал такую возможность.