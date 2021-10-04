ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Кремль назвав постачання газу в обхід України "питанням комерційної вигоди"

Новость на русском →
Москва, Понеділок 04 жовтня 2021 15:25
Кремль назвав постачання газу в обхід України "питанням комерційної вигоди" Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Постачання газу з Росії до Європи за кількома маршрутами є питанням економічної доцільності та комерційної вигоди. Водночас Москва не виключає можливість переговорів про прямі постачання блакитного палива Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Що стосується диверсифікації шляхів транспортування газу європейським споживачам, то це питання економічної доцільності та комерційної вигоди", - сказав він, відповідаючи на питання про те, що постачання російського газу в обхід України ставлять під загрозу існування української газотранспортної системи.

При цьому представник Кремля допустив повернення до переговорів про прямі постачання газу з Росії в Україну. За його словами, "Газпром" ніколи не заперечував таку можливість.

Нагадаємо, наприкінці вересня Пєсков заявив, що РФ не використовує природний газ як зброю, щоб тиснути на інші країни, включаючи Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГТС Москва Газ
NEWS
Оголошено лауреатів Нобелівської премії 2021 року з медицини
Оголошено лауреатів Нобелівської премії 2021 року з медицини
DAILY
Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів