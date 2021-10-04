Кремль назвав постачання газу в обхід України "питанням комерційної вигоди"
Постачання газу з Росії до Європи за кількома маршрутами є питанням економічної доцільності та комерційної вигоди. Водночас Москва не виключає можливість переговорів про прямі постачання блакитного палива Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова.
"Що стосується диверсифікації шляхів транспортування газу європейським споживачам, то це питання економічної доцільності та комерційної вигоди", - сказав він, відповідаючи на питання про те, що постачання російського газу в обхід України ставлять під загрозу існування української газотранспортної системи.
При цьому представник Кремля допустив повернення до переговорів про прямі постачання газу з Росії в Україну. За його словами, "Газпром" ніколи не заперечував таку можливість.
Нагадаємо, наприкінці вересня Пєсков заявив, що РФ не використовує природний газ як зброю, щоб тиснути на інші країни, включаючи Україну.