Кремль намагається змусити Пригожина відмовитись від політичних амбіцій, - ISW

Російські високопосадовці у Кремлі намагаються змусити керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина відмовитися від своїх політичних амбіцій у Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Низка наближених до Адміністрації президента РФ Telegram-канали стверджували, що Пригожин використовує битву за Бахмут та війну в Україні, щоб стати політичною фігурою в Росії, а не реально боротися за інтереси Росії.
Незабаром Пригожин підтвердив, що "нещодавно" спілкувався з неназваним високопосадовцем, який звинуватив його у навмисних діях у власних інтересах.
Керівник ПВК наголосив, що цим чиновником не є президент РФ Володимир Путін, але побічно дав зрозуміти, що подібні настрої поширені в Адміністрації президента, зазначивши, що повідомлення в Telegram відображають колективну думку чиновників.
Нагадаємо, раніше в Міноборони заявили, що Сили оборони захопили понад десять позицій росіян під Бахмутом.
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