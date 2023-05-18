Кремль намагається змусити Пригожина відмовитись від політичних амбіцій, - ISW

Російські високопосадовці у Кремлі намагаються змусити керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина відмовитися від своїх політичних амбіцій у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Низка наближених до Адміністрації президента РФ Telegram-канали стверджували, що Пригожин використовує битву за Бахмут та війну в Україні, щоб стати політичною фігурою в Росії, а не реально боротися за інтереси Росії.

Незабаром Пригожин підтвердив, що "нещодавно" спілкувався з неназваним високопосадовцем, який звинуватив його у навмисних діях у власних інтересах.

Керівник ПВК наголосив, що цим чиновником не є президент РФ Володимир Путін, але побічно дав зрозуміти, що подібні настрої поширені в Адміністрації президента, зазначивши, що повідомлення в Telegram відображають колективну думку чиновників.

Ключові висновки ISW: