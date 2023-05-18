UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кремль намагається змусити Пригожина відмовитись від політичних амбіцій, - ISW

Фото: Кремль намагається змусити Пригожина відмовитись від політичних амбіцій (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські високопосадовці у Кремлі намагаються змусити керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина відмовитися від своїх політичних амбіцій у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Низка наближених до Адміністрації президента РФ Telegram-канали стверджували, що Пригожин використовує битву за Бахмут та війну в Україні, щоб стати політичною фігурою в Росії, а не реально боротися за інтереси Росії.

Незабаром Пригожин підтвердив, що "нещодавно" спілкувався з неназваним високопосадовцем, який звинуватив його у навмисних діях у власних інтересах.

Керівник ПВК наголосив, що цим чиновником не є президент РФ Володимир Путін, але побічно дав зрозуміти, що подібні настрої поширені в Адміністрації президента, зазначивши, що повідомлення в Telegram відображають колективну думку чиновників.

Ключові висновки ISW:

  • Російські та українські офіційні особи визнали обмежені українські контратаки під Бахмутом.
  • Українські офіційні особи повідомили, що особливості місцевості стримують українські наступальні операції через річку Дніпро у Херсонській області.
  • Офіційні особи США повідомили, що система ППО Patriot перебуває у робочому стані після того, як Міноборони РФ заявило, що російські ракетні удари по Києву 16 травня знищили цю систему.
  • За повідомленнями, Кремль звинуватив трьох вчених-розробників гіперзвукових ракет у державній зраді.
  • Російські війська провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська і на лінії Сватово – Кремінна.
  • Російські війська продовжували нарощувати успіхи у Бахмуті та проводили обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Російські сили продовжували завдавати ударів по правому березі Херсонської області та островам у дельті Дніпра.

Нагадаємо, раніше в Міноборони заявили, що Сили оборони захопили понад десять позицій росіян під Бахмутом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВК ВагнераРосійська ФедераціяКремль