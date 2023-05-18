Кремль пытается заставить Пригожина отказаться от политических амбиций, - ISW

Российские высокопоставленные чиновники в Кремле пытаются заставить руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина отказаться от своих политических амбиций в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Ряд приближенных к Администрации президента РФ Telegram-каналы утверждали, что Пригожин использует битву за Бахмут и войну в Украине, чтобы стать политической фигурой в России, а не реально бороться за интересы России.
Вскоре Пригожин подтвердил, что "недавно" общался с неназванным высокопоставленным российским чиновником, который обвинил его в преднамеренных действиях в собственных интересах.
Руководитель ЧВК подчеркнул, что этим чиновником не является президент РФ Владимир Путин, но косвенно дал понять, что подобные настроения широко распространены в Администрации президента, отметив, что сообщения в Telegram отражают коллективное мнение чиновников.
Напомним, ранее в Минобороны заявили, что Силы обороны захватили более десяти позиций россиян под Бахмутом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.