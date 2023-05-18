RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кремль пытается заставить Пригожина отказаться от политических амбиций, - ISW

Фото: Кремль пытается заставить Пригожина отказаться от политических амбиций (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские высокопоставленные чиновники в Кремле пытаются заставить руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина отказаться от своих политических амбиций в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Ряд приближенных к Администрации президента РФ Telegram-каналы утверждали, что Пригожин использует битву за Бахмут и войну в Украине, чтобы стать политической фигурой в России, а не реально бороться за интересы России.

Вскоре Пригожин подтвердил, что "недавно" общался с неназванным высокопоставленным российским чиновником, который обвинил его в преднамеренных действиях в собственных интересах.

Руководитель ЧВК подчеркнул, что этим чиновником не является президент РФ Владимир Путин, но косвенно дал понять, что подобные настроения широко распространены в Администрации президента, отметив, что сообщения в Telegram отражают коллективное мнение чиновников.

Ключевые выводы ISW:

  • Российские и украинские официальные лица признали ограниченные украинские контратаки под Бахмутом.
  • Украинские официальные лица сообщили, что особенности местности сдерживают украинские наступательные операции через реку Днепр в Херсонской области.
  • Официальные лица США сообщили, что система ПВО Patriot находится в рабочем состоянии после того, как Минобороны РФ заявило, что российские ракетные удары по Киеву 16 мая уничтожили эту систему.
  • По сообщениям, Кремль обвинил трех ученых-разработчиков гиперзвуковых ракет в государственной измене.
  • Российские войска провели ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и на линии Сватово – Кременная.
  • Российские войска продолжали наращивать успехи в Бахмуте и проводили ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк.
  • Российские силы продолжали наносить удары по правому берегу Херсонской области и островам в дельте Днепра.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что Силы обороны захватили более десяти позиций россиян под Бахмутом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧВК ВагнераРоссийская ФедерацияКремль