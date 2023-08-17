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Кремль намагається змусити низку країн відмовитися від співпраці з ПВК "Вагнера", - ISW

Новость на русском →
Четвер 17 серпня 2023 03:14
Кремль намагається змусити низку країн відмовитися від співпраці з ПВК "Вагнера", - ISW Фото: Кремль намагається змусити низку країн відмовитися від співпраці з ПВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міноборони Росії може використовувати форум "Армія-2023" у Москві для примусу низки країн до відмови від співпраці з ПВК "Вагнера" та для реклами підконтрольних Міноборони РФ приватних військових компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Таким чином, уряд РФ погрожує припинити військово-технічну та матеріальну підтримку деяким країнам Африки, якщо їхнє керівництво продовжить використовувати існуючі зв'язки з "Вагнером".

За даними джерел, Міноборони Росії вже пред'явило владі Буркіна-Фасо такого роду ультиматум. Ці твердження в основному виходять із джерел, пов'язаних із найманцями "Вагнера", але вони збігаються з попередніми оцінками ISW про те, що Кремль прагне знищити або реструктурувати ПВК "Вагнера" на користь ПВК, контрольованих Міноборони Росії.

Ключові висновки ISW :

  • Повідомлення та відео, опубліковані українськими військами, підтверджують, що ЗСУ звільнили Урожайне.
  • У ніч з 15 на 16 серпня російські сили завдали серії ударів безпілотниками по Україні, насамперед портової інфраструктури в Одеській області.
  • Російські сенатори запропонували поправку, що забороняє розповсюдження фото та відео, що містять інформацію про російських військових.
  • Російські джерела стверджували, що влада РФ помістила генерала армії Сергія Суровікіна під домашній арешт з початку серпня.
  • Російські війська вели наступальні дії на рубежі Куп'янськ – Сватове, в районі Бахмута та на рубежі Авдіївка – Донецьк.

Нагадаємо, що в Білорусі зареєстрували організацію "Група Вагнера". Організація заявила, що основним та єдиним видом її діяльності є "освітня діяльність".

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