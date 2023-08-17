Кремль пытается принудить ряд стран отказаться от сотрудничества с ЧВК "Вагнера", - ISW

Минобороны России может использовать форум "Армия-2023" в Москве для принуждения ряда стран к отказу от сотрудничества с ЧВК "Вагнера" и для рекламы подконтрольных Минобороны РФ частных военных компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Таким образом, правительство РФ угрожает прекратить военно-техническую и материальную поддержку некоторым странам Африки, если их руководство продолжит использовать существующие связи с "Вагнером". По данным источников, Минобороны России уже предъявило властям Буркина-Фасо такого рода ультиматум. Эти утверждения в основном исходят из источников, связанных с наемниками "Вагнера", но они совпадают с предыдущими оценками ISW о том, что Кремль стремится уничтожить или реструктурировать ЧВК "Вагнера" в пользу ЧВК, контролируемых Минобороны России. Ключевые выводы ISW: Сообщения и видео, опубликованные украинскими войсками, подтверждают, что ВСУ освободили Урожайное.

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