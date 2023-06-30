Кремль намагається взяти під контроль бойовиків ПВК "Вагнера", - ISW

Кремль може намагатися взяти на себе формальний контроль над бойовиками ПВК "Вагнера" після її збройного заколоту та перетворити її на державну освіту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
За даними експертів ISW, російська влада вирішила взяти під контроль діяльність "Вагнера" за кордоном. Повідомляється, що заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін вилетів у Дамаск, щоб повідомити президента Сирії Башара Асада, що ПВК більше не діятиме як незалежна організація в Сирії, і що найманці "Вагнера" прибули на російську військову базу в Латакії.
Повідомляється також, що представники МЗС Росії повідомили президенту Центральноафриканської Республіки Фостену-Арканжу Туадере та керівництву Малі, що ПВК продовжить свою діяльність у їхніх країнах.
Націоналізація "Вагнера", ймовірно, допоможе Міністерству оборони РФ включити бойовиків до регулярних Збройних сил за допомогою контрактів. Націоналізація "Вагнера" навряд чи серйозно порушить його закордонну діяльність.
Ключові висновки ISW:
Нагадаємо, що лідер ПВК "Вагнера" домовився з білоруським диктатором Олександром Лукашенком про перехід бойовиків до польових таборів у Білорусі. У ISW вважають, що угода, яка була укладена між Пригожиним і Кремлем за посередництва Лукашенка, ще остаточно не погоджена.
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