Кремль пытается взять под контроль боевиков ЧВК "Вагнера", - ISW

По данным экспертов ISW, российские власти решили взять под контроль деятельность "Вагнера" за границей. Сообщается, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин вылетел в Дамаск, чтобы сообщить президенту Сирии Башару Асаду, что ЧВК больше не будет действовать как независимая организация в Сирии, и что наемники "Вагнера" прибыли на российскую военную базу в Латакии.

Сообщается также, что представители МИД России сообщили президенту Центральноафриканской Республики Фостену-Арканжу Туадере и руководству Мали, что ЧВК продолжит свою деятельность в их странах.

Национализация "Вагнера", вероятно, поможет Министерству обороны РФ включить боевиков в регулярные Вооруженные силы посредством контрактов. Национализация "Вагнера" вряд ли серьезно нарушит его зарубежную деятельность.

Ключевые выводы ISW: