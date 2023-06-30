Кремль пытается взять под контроль боевиков ЧВК "Вагнера", - ISW

Кремль может пытаться взять на себя формальный контроль над боевиками ЧВК "Вагнера" после ее вооруженного мятежа и превратить ее в государственное образование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
По данным экспертов ISW, российские власти решили взять под контроль деятельность "Вагнера" за границей. Сообщается, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин вылетел в Дамаск, чтобы сообщить президенту Сирии Башару Асаду, что ЧВК больше не будет действовать как независимая организация в Сирии, и что наемники "Вагнера" прибыли на российскую военную базу в Латакии.
Сообщается также, что представители МИД России сообщили президенту Центральноафриканской Республики Фостену-Арканжу Туадере и руководству Мали, что ЧВК продолжит свою деятельность в их странах.
Национализация "Вагнера", вероятно, поможет Министерству обороны РФ включить боевиков в регулярные Вооруженные силы посредством контрактов. Национализация "Вагнера" вряд ли серьезно нарушит его зарубежную деятельность.
Ключевые выводы ISW:
Напомним, что лидер ЧВК "Вагнера" договорился с белорусским диктатором Александром Лукашенко о переходе боевиков в полевые лагеря в Беларуси. В ISW считают, что соглашение, которое было заключено между Пригожиным и Кремлем при посредничестве Лукашенко, еще окончательно не согласовано.
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