Кремль намагається уникнути відповідальності за невдачі у війні з Україною, - британська розвідка

Кремль перебуває під громадським тиском через війну проти України. Відповідальність намагаються перекласти на регіональну владу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, 24 жовтня 2022 року прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що мер Москви Сергій Собянін координуватиме "розробку заходів безпеки" в регіонах Росії. Це було за указом президента Росії Володимира Путіна про запровадження нового режиму рівнів небезпеки.

У британській розвідці вважають, що цей захід, ймовірно, призведе до більш тісної взаємодії губернаторів із системою національної безпеки Росії. Це ще один захід з організації суспільства, оскільки війна Росії проти України, як і раніше, перебуває під тиском.

Більш широка участь регіональних чиновників, ймовірно, принаймні частково спрямована на те, щоб відволікти громадськість від критики національного керівництва. Кремль дотримувався аналогічного підходу під час кризи COVID-19. військової операції "в Україні", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.