Кремль намагається уникнути відповідальності за невдачі у війні з Україною, - британська розвідка
Кремль перебуває під громадським тиском через війну проти України. Відповідальність намагаються перекласти на регіональну владу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, 24 жовтня 2022 року прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що мер Москви Сергій Собянін координуватиме "розробку заходів безпеки" в регіонах Росії. Це було за указом президента Росії Володимира Путіна про запровадження нового режиму рівнів небезпеки.
У британській розвідці вважають, що цей захід, ймовірно, призведе до більш тісної взаємодії губернаторів із системою національної безпеки Росії. Це ще один захід з організації суспільства, оскільки війна Росії проти України, як і раніше, перебуває під тиском.
Більш широка участь регіональних чиновників, ймовірно, принаймні частково спрямована на те, щоб відволікти громадськість від критики національного керівництва. Кремль дотримувався аналогічного підходу під час кризи COVID-19. військової операції "в Україні", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, Путін дуже швидко визнав проблеми з оголошеною на території Росії "частковою" мобілізацією. В армію беруть не тих, кого планували, та розміщують у наметових таборах.
При цьомуз Росії від мобілізації втекло більше людей, ніж чисельність усіх сил вторгнення, розгорнутих Росією у лютому 2022 року.
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