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Кремль намагається уникнути відповідальності за невдачі у війні з Україною, - британська розвідка

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Росія, Четвер 27 жовтня 2022 08:29
Кремль намагається уникнути відповідальності за невдачі у війні з Україною, - британська розвідка Фото: Путін намагається уникнути критики за трупи росіян в Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кремль перебуває під громадським тиском через війну проти України. Відповідальність намагаються перекласти на регіональну владу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 24 жовтня 2022 року прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що мер Москви Сергій Собянін координуватиме "розробку заходів безпеки" в регіонах Росії. Це було за указом президента Росії Володимира Путіна про запровадження нового режиму рівнів небезпеки.

У британській розвідці вважають, що цей захід, ймовірно, призведе до більш тісної взаємодії губернаторів із системою національної безпеки Росії. Це ще один захід з організації суспільства, оскільки війна Росії проти України, як і раніше, перебуває під тиском.

Більш широка участь регіональних чиновників, ймовірно, принаймні частково спрямована на те, щоб відволікти громадськість від критики національного керівництва. Кремль дотримувався аналогічного підходу під час кризи COVID-19. військової операції "в Україні", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Путін дуже швидко визнав проблеми з оголошеною на території Росії "частковою" мобілізацією. В армію беруть не тих, кого планували, та розміщують у наметових таборах.

При цьомуз Росії від мобілізації втекло більше людей, ніж чисельність усіх сил вторгнення, розгорнутих Росією у лютому 2022 року.

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