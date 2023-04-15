Кремль намагається представити РФ рівноправним партнером Китаю, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що міністри обговорять двосторонню оборонну співпрацю, а також питання регіональної та глобальної безпеки. Того ж дня, 14 квітня, міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що його країна не продаватиме зброю Росії і регулюватиме експорт до Росії товарів, які мають подвійне цивільне та військове призначення.

Ці коментарі є продовженням зусиль Китаю щодо риторичного применшення своєї підтримки Росії та демонстрації того, що існують межі "безмежного" партнерства, про яке Росія та Китай оголосили перед повномасштабним вторгненням в Україну.

За оцінкою експертів ISW президент РФ Володимир Путін не зміг забезпечити безмежне двостороннє партнерство з Китаєм, на яке він, ймовірно, сподівався, коли голова КНР Сі Цзіньпін відвідав Москву з 20 по 22 березня.

Ключові висновки ISW: