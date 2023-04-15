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Кремль намагається представити РФ рівноправним партнером Китаю, - ISW

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Пекін, Субота 15 квітня 2023 06:00
Кремль намагається представити РФ рівноправним партнером Китаю, - ISW Фото: Кремль має намір представити Росію рівноправним партнером Китаю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кремль, ймовірно, намагається представити Росію рівноправним партнером Китаю в галузі оборони напередодні візиту міністра оборони КНР Лі Шанфу до Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що міністри обговорять двосторонню оборонну співпрацю, а також питання регіональної та глобальної безпеки. Того ж дня, 14 квітня, міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що його країна не продаватиме зброю Росії і регулюватиме експорт до Росії товарів, які мають подвійне цивільне та військове призначення.

Ці коментарі є продовженням зусиль Китаю щодо риторичного применшення своєї підтримки Росії та демонстрації того, що існують межі "безмежного" партнерства, про яке Росія та Китай оголосили перед повномасштабним вторгненням в Україну.

За оцінкою експертів ISW президент РФ Володимир Путін не зміг забезпечити безмежне двостороннє партнерство з Китаєм, на яке він, ймовірно, сподівався, коли голова КНР Сі Цзіньпін відвідав Москву з 20 по 22 березня.

Ключові висновки ISW:

  • Кремль, ймовірно, сподівається зробити себе привабливішим для Китаю, розпочавши вчення Тихоокеанського флоту.
  • Кремль має намір використати перевірки бойової готовності Тихоокеанського флоту, щоб спробувати стримати подальшу підтримку Японією України.
  • Російські елітні війська знижують свою боєздатність погано навченим мобілізованим персоналом та добровольцями.
  • Держдума РФ активізує свої зусилля щодо цензури російських діячів культури, які втекли з Росії та критикують війну.
  • Війська РФ продовжували обмежені наступальні операції в районі Кремінної, тоді як українські сили завдавали ударів по тилах у Луганській області.
  • Окупанти продовжували наступ у Бахмуті та завдавали ударів по лінії Авдіївка – Донецьк.
  • Російські війська продовжують наражати на небезпеку Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

Раніше повідомлялося, що українські війська знаходять все більше компонентів з Китаю в російській зброї, яка використовується в Україні. Бо західні постачання зменшуються через санкції.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Китаю Цінь Ган заявив, що Пекін не продаватиме зброю жодній із сторін війни в Україні.

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