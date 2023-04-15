Кремль намагається представити РФ рівноправним партнером Китаю, - ISW
Кремль, ймовірно, намагається представити Росію рівноправним партнером Китаю в галузі оборони напередодні візиту міністра оборони КНР Лі Шанфу до Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
У Міністерстві оборони РФ заявили, що міністри обговорять двосторонню оборонну співпрацю, а також питання регіональної та глобальної безпеки. Того ж дня, 14 квітня, міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що його країна не продаватиме зброю Росії і регулюватиме експорт до Росії товарів, які мають подвійне цивільне та військове призначення.
Ці коментарі є продовженням зусиль Китаю щодо риторичного применшення своєї підтримки Росії та демонстрації того, що існують межі "безмежного" партнерства, про яке Росія та Китай оголосили перед повномасштабним вторгненням в Україну.
За оцінкою експертів ISW президент РФ Володимир Путін не зміг забезпечити безмежне двостороннє партнерство з Китаєм, на яке він, ймовірно, сподівався, коли голова КНР Сі Цзіньпін відвідав Москву з 20 по 22 березня.
Ключові висновки ISW:
- Кремль, ймовірно, сподівається зробити себе привабливішим для Китаю, розпочавши вчення Тихоокеанського флоту.
- Кремль має намір використати перевірки бойової готовності Тихоокеанського флоту, щоб спробувати стримати подальшу підтримку Японією України.
- Російські елітні війська знижують свою боєздатність погано навченим мобілізованим персоналом та добровольцями.
- Держдума РФ активізує свої зусилля щодо цензури російських діячів культури, які втекли з Росії та критикують війну.
- Війська РФ продовжували обмежені наступальні операції в районі Кремінної, тоді як українські сили завдавали ударів по тилах у Луганській області.
- Окупанти продовжували наступ у Бахмуті та завдавали ударів по лінії Авдіївка – Донецьк.
- Російські війська продовжують наражати на небезпеку Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).
Раніше повідомлялося, що українські війська знаходять все більше компонентів з Китаю в російській зброї, яка використовується в Україні. Бо західні постачання зменшуються через санкції.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Китаю Цінь Ган заявив, що Пекін не продаватиме зброю жодній із сторін війни в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.