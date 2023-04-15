Кремль пытается представить РФ равноправным партнером Китая, - ISW

Кремль, вероятно, пытается представить Россию равноправным партнером Китая в области обороны в преддверии визита министра обороны КНР Ли Шанфу в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

В Министерстве обороны РФ заявили, что министры обсудят двустороннее оборонное сотрудничество, а также вопросы региональной и глобальной безопасности. В тот же день, 14 апреля, министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что его страна не будет продавать оружие России и будет регулировать экспорт в Россию товаров, которые имеют двойное гражданское и военное назначение.

Эти комментарии представляют собой продолжение усилий Китая по риторическому преуменьшению своей поддержки России и демонстрации того, что существуют пределы "безграничного" партнерства, о котором Россия и Китай объявили перед полномасштабным вторжением в Украину.

По оценке экспертов ISW, президент РФ Владимир Путин не смог обеспечить безграничное двустороннее партнерство с Китаем, на которое он, вероятно, надеялся, когда председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву с 20 по 22 марта.

Ключевые выводы ISW: