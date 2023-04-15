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Кремль пытается представить РФ равноправным партнером Китая, - ISW

Новина українською →
Пекин, Суббота 15 апреля 2023 06:00
Кремль пытается представить РФ равноправным партнером Китая, - ISW Фото: Кремль намерен представить Россию равноправным партнером Китая (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кремль, вероятно, пытается представить Россию равноправным партнером Китая в области обороны в преддверии визита министра обороны КНР Ли Шанфу в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

В Министерстве обороны РФ заявили, что министры обсудят двустороннее оборонное сотрудничество, а также вопросы региональной и глобальной безопасности. В тот же день, 14 апреля, министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что его страна не будет продавать оружие России и будет регулировать экспорт в Россию товаров, которые имеют двойное гражданское и военное назначение.

Эти комментарии представляют собой продолжение усилий Китая по риторическому преуменьшению своей поддержки России и демонстрации того, что существуют пределы "безграничного" партнерства, о котором Россия и Китай объявили перед полномасштабным вторжением в Украину.

По оценке экспертов ISW, президент РФ Владимир Путин не смог обеспечить безграничное двустороннее партнерство с Китаем, на которое он, вероятно, надеялся, когда председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву с 20 по 22 марта.

Ключевые выводы ISW:

  • Кремль, вероятно, надеется сделать себя более привлекательным для Китая, начав учения Тихоокеанского флота.
  • Кремль намерен использовать проверки боевой готовности Тихоокеанского флота, чтобы попытаться сдержать дальнейшую поддержку Японией Украины.
  • Российские элитные войска снижают свою боеспособность плохо обученным мобилизованным персоналом и добровольцами.
  • Госдума РФ активизирует свои усилия по цензуре российских деятелей культуры, бежавших из России и критикующих войну.
  • Войска РФ продолжали ограниченные наступательные операции в районе Кременной, в то время как украинские силы наносили удары по тылам в Луганской области.
  • Оккупанты продолжали наступление в Бахмуте и наносили удары по линии Авдеевка – Донецк.
  • Российские войска продолжают подвергать опасности Запорожскую атомную электростанцию ​​(ЗАЭС).

Ранее сообщалось, что украинские войска находят все больше компонентов из Китая в российском оружии, используемом в Украине. Поскольку западные поставки уменьшаются из-за санкций.

Напомним, ранее глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что Пекин не будет продавать оружие ни одной из сторон войны в Украине.

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