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Кремль намагається перекласти провину за поразку під Харковом із Путіна на військових, - CNN

Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії шукають винних за провал окупантів у Харківській області. При цьому у Кремлі хочуть перекласти провину за управління "спецоперацією" з президента Володимира Путіна на військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Кремлівські чиновники та експерти у державних ЗМІ гарячково обговорюють причини провалу в Харкові, і в типовій манері Кремль, схоже, намагається перекласти провину з Путіна на російських військових", - сказав високопосадовець НАТО.

За словами джерел видання, у військовому керівництві вже відбулися перестановки у відповідь на невдачі на полі бою, внаслідок чого структура командування Росії стала ще безладнішою, ніж раніше. Командир, який керував більшістю підрозділів у Харківській області, перебував на посаді лише 15 днів і тепер звільнений з посади, повідомив представник НАТО.

Росія направила "невелику кількість" військ на схід України - деякі з них втекли через настання України на полі бою минулого тижня, за словами двох представників міністерства оборони США, - у спробі зміцнити свої ослаблені оборонні рубежі.

Як повідомлялось, заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські захисники звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові під час контрнаступу в Харківській області звільнили 421 населений пункт.

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